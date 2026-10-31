EEUU advierte sobre seguridad alimentaria en una cita del G20 sin mayores consensos

Estados Unidos instó el sábado a evitar que el comercio de alimentos sea empleado como un medio "de coerción económica o política" tras unas conversaciones entre los ministros de Exteriores del G20 en Atlanta que aún no han arrojado un consenso.

Washington formuló el llamado a propósito de los problemas de seguridad alimentaria que han surgido por los ataques contra las rutas marítimas que obstruyen el suministro de combustibles, los fertilizantes y los productos agrícolas.

Los ministros del G20, el grupo que reúne a las principales economías, conversaron durante dos días con las guerras en Irán y en Ucrania como telón de fondo, sin que se vislumbre un consenso de cara a la cumbre del grupo a mediados de diciembre en el complejo Doral del presidente Donald Trump.

"Es importante que la comunidad internacional coincida en que el comercio de alimentos y productos agrícolas no debe utilizarse como instrumento de coerción económica o política", señala una declaración de la presidencia estadounidense del G20 publicada el sábado.

El secretario de Estado Marco Rubio reforzó el mensaje, aunque admitió que los socios del G20 no han definido una ruta para enfrentar de manera conjunta el problema.

"Al menos coincidimos en nuestro objetivo y en nuestra comprensión de que se trata de un problema grave, aunque no puedo decir que estemos alineados en cómo resolverlo", declaró Rubio.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, entre los miembros del G20 hay "cierto reconocimiento generalizado" de cuestiones como la libertad de navegación, las cadenas de suministro de minerales críticos y la seguridad alimentaria.

No obstante, admitió que resolver estos problemas exigirá mucho trabajo, en un contexto complicado por las guerras en curso.

Los precios mundiales de la energía se han disparado desde que Teherán bloqueó el estrecho de Ormuz, una vía clave para el transporte de petróleo, en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Mientras persiste el riesgo de una nueva escalada en Oriente Medio, Rubio afirmó en una rueda de prensa que Trump "no ha tomado una decisión" sobre nuevos ataques.