EE.UU. afirma que en 60 días rechazó a 100 buques que iban a puertos iraníes

El ejército estadounidense informó el sábado que rechazó a 100 buques mercantes en los últimos 60 días en el marco de su bloqueo a los puertos iraníes

"Ningún barco ha atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas estadounidenses. Los militares estadounidenses mantienen la máxima concentración en esta misión", declaró el Comando Central de Estados Unidos el sábado

Irán bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Teherán a finales de febrero

En respuesta, Estados Unidos intenta impedir el tránsito de barcos hacia y desde los puertos iraníes para privar a Teherán de ingresos