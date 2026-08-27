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LA NACION

EE.UU. anuncia 500.000 dólares en ayuda por "devastadoras" inundaciones en Nepal

El gobierno de EE.UU. manifestó el miércoles sus condolencias por las mortales inundaciones en Nepal y prometió proveer 500.000 US$ para las labores de

EE.UU. anuncia 500.000 dólares en ayuda por "devastadoras" inundaciones en Nepal
EE.UU. anuncia 500.000 dólares en ayuda por "devastadoras" inundaciones en NepalSusan Walsh - AP

El gobierno de EE.UU. manifestó el miércoles sus condolencias por las mortales inundaciones en Nepal y prometió proveer 500.000 dólares para las labores de rescate, dijo el Departamento de Estado.

"Estados Unidos expresa sus más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en las devastadoras inundaciones repentinas en el distrito de Rasuwa, en Nepal", dijo la entidad.

Agregó que Washington desplegará a un asesor para la respuesta a desastres en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó a los mensajes de apoyo en Twitter.

"Expresamos nuestra solidaridad y estamos unidos en oración por el pueblo nepalí tras las devastadoras inundaciones", publicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

AFP
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