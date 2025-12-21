EEUU anuncia acuerdo con Nigeria sobre su sistema de salud enfocado en los cristianos

El gobierno de Estados Unidos anunció la noche del sábado un acuerdo con Nigeria para fortalecer su sistema de salud, una señal de distensión luego de que el presidente Donald Trump denunciara asesinatos de cristianos en el país más poblado de África.

El departamento de Estado anunció un "protocolo de acuerdo bilateral de cinco años con la República Federal de Nigeria con el fin de reforzar el sistema de salud nigeriano, con énfasis en fomentar proveedores de atención médica basados en la fe cristiana".

Se prevé que Estados Unidos desembolse unos US$2.100 millones para desarrollar servicios de prevención contra el virus del sida, la tuberculosis, el polio, el paludismo, la malaria y apoye la protección de madres y menores.

Nigeria se compromete por su parte a aumentar su inversión en salud por un monto de casi US$3.000 millones en ese periodo de tiempo.

La administración Trump había denunciado la persecución de cristianos en Nigeria e incluso habló de una "amenaza existencial".

El mes pasado, Trump sorprendió al publicar en redes sociales que Estados Unidos estaba listo para emprender acciones militares en Nigeria para contrarrestar el asesinato de cristianos.

Washington insiste en que Abuya "siga avanzando en la lucha contra la violencia religiosa extremista contra las poblaciones cristianas vulnerables".

Nigeria está dividido casi por igual entre el sur de mayoría cristiana y el norte de mayoría musulmana.