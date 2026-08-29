EE.UU. anuncia acuerdo que le da una enorme participación en reservas de petróleo de Venezuela

El presidente Donald Trump anunció el viernes un acuerdo que le garantiza a Estados Unidos el control mayoritario de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo de Venezuela.

Descrito por Trump como el "mayor acuerdo petrolero en la historia", representará para Venezuela cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Estados Unidos ejerce una intensa presión sobre ese país desde que derrocó y capturó a Nicolás Maduro en enero.

La hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder y gobierna bajo los lineamientos de Washington.

Según el mandatario republicano, el acuerdo le permitirá a su país más que duplicar las reservas de crudo.

Rodríguez confirmó en redes el acuerdo con Washington y lo calificó de "histórico".

El convenio fue alcanzado por Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en alianza con "empresas privadas", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Esta transacción fortalecerá enormemente la relación, ya en expansión, entre Venezuela y Estados Unidos!", añadió.

Por su parte, Rubio señaló que el acuerdo demostraba cómo "la audaz política exterior del presidente Trump está generando victorias" para Estados Unidos, al asegurar esta vez "reservas estables y petróleo a bajo costo" en el hemisferio, lo que también reducirá los precios internos de la gasolina en Estados Unidos.

"Para el pueblo venezolano, este acuerdo traerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense.

Alivio para los precios de la gasolina

Con sus índices de aprobación en caída, Trump insistió en que el acuerdo reducirá los precios de la gasolina para los estadounidenses, un asunto sensible de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre después de que iniciara la guerra contra Irán.

El conflicto, que ya completa 6 meses, ha alterado el suministro mundial de petróleo.

El sitio de noticias Axios informó el jueves que los dos países estaban en conversaciones sobre una docena de campos petroleros productivos con 90.000 millones de barriles de reservas probadas, aproximadamente un tercio del total de reservas probadas de Venezuela.

Axios citó a dos funcionarios estadounidenses.

A cambio de una participación accionaria estadounidense, empresas privadas, incluidas firmas estadounidenses, desarrollarían los campos y devolverían más ingresos petroleros a Venezuela, según ese medio.

De acuerdo con la misma fuente, el acuerdo más que duplicaría las reservas petroleras de Estados Unidos en un momento en que la reserva estratégica de petróleo estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en 40 años.

Trump insta a las empresas estadounidenses a invertir en Venezuela, aunque estas son cautelosas ante la infraestructura deteriorada y el pasado de expropiaciones de activos de inversionistas extranjeros por parte del chavismo en Venezuela.

Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que seguía operando en Venezuela cuando Maduro fue derrocado, dijo en julio que había aumentado su producción diaria de crudo a 280.000 barriles y que planea incrementar la producción en un 50% para finales de 2028.