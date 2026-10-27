EEUU anuncia cinco muertos en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico

El ejército estadounidense anunció que llevó a cabo el martes un ataque contra una presunta embarcación de contrabando de drogas en el este del océano Pacífico, en el que murieron cinco personas.

El ataque tuvo como objetivo "una lancha rápida que operaba a lo largo de rutas de narcotráfico ya establecidas", informó el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) en una publicación en X.

"Información de inteligencia confirmada reveló la participación activa de la embarcación en el narcotráfico", añadió SOUTHCOM en la publicación, que incluía un video de una embarcación inmóvil que explota tras el impacto de un proyectil.

El ejército estadounidense comenzó a atacar presuntas embarcaciones de contrabando de narcóticos a principios de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump sostiene que Washington está en guerra con los cárteles de la droga que operan desde América Latina.

Desde entonces, al menos 235 personas han muerto en ataques en el mar Caribe y el este del Pacífico, según un recuento de la AFP.

La administración de Trump no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones a las que ha atacado estén involucradas en el narcotráfico.

Expertos legales y organizaciones de derechos humanos señalan que los ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.