EEUU anuncia cuatro muertos en nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Pacífico

Las fuerzas armadas estadounidenses informaron este miércoles de un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas del Pacífico, con un balance de cuatro muertos.

"Los servicios de inteligencia confirmaron que el navío estaba transitando por una conocida ruta narcotraficante en el Pacífico este y estaba llevando a cabo operaciones de tráfico de drogas", aseguró el Comando Sur estadounidense en una publicación en X.

Desde que se inició la campaña antinarcóticos en septiembre, Estados Unidos ha realizado más de 25 ataques de este tipo, que han dejado al menos 99 muertos.

Para esa campaña bélica sin precedentes, Trump ordenó el despliegue de una gran flota encabezada por el mayor portaaviones del mundo, el Gerald Ford, en el Caribe, así como cazas en Puerto Rico y marines.

El principal objetivo de la campaña es presionar a Caracas, cuyo gobierno es tildado de "narcoterrorista" por Washington.

Esa presión se incrementó sustancialmente la semana pasada con la incautación de un petrolero ante las costas venezolanas, una operación calificada de "piratería" por el gobierno de Nicolás Maduro.

Trump ordenó el martes el "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entren o salgan del país, y Venezuela replicó anunciando que su Armada escoltará a los buques cisterna.