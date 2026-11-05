EEUU anuncia detención de juez mexicano en Colombia relacionado con ex olímpico acusado de narcotráfico

El gobierno estadounidense anunció este jueves la detención en Colombia de un juez mexicano, Luis Benítez Alcántara, que supuestamente aceptó un soborno de 2 millones de dólares para liberar al número dos de una red de narcotráfico liderada por un exatleta olímpico canadiense.

El magistrado fue detenido el domingo con la participación de fuerzas de seguridad colombianas, y Estados Unidos ya solicitó su extradición a Bogotá, según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En octubre de 2024, mientras ejercía como juez de distrito en la capital mexicana, Benítez asumió el caso de Andrew Clark, un canadiense acusado de ser el lugarteniente del ex snowboardista olímpico canadiense Ryan Wedding, que supuestamente lideraba una organización de tráfico de cocaína a sueldo del cártel de Sinaloa.

Wedding era uno de los 10 sospechosos más buscados por el FBI, la policía federal estadounidense, y está detenido en Estados Unidos a la espera de juicio.

Cuando su número dos compareció ante el juez Benítez en octubre de 2024, el magistrado mexicano decretó su ingreso en la cárcel.

Al mes siguiente, Washington solicitó la extradición de Clark, mientras proseguían las investigaciones para capturar a su jefe, el exsnowboardista Wedding.

Clark logró recibir de su organización en pequeñas transferencias unos 2,75 millones de dólares para preparar su plan de liberación, que pasaba por sobornar al juez, explicó el DHS.

"El 24 de febrero de 2025, el mismo día que Benítez recibió el pago completo del soborno de 2 millones de dólares, concedió fianza a Clark y ordenó su puesta en libertad", indicó el texto.

Clark fue detenido de nuevo y puesto a disposición de la justicia estadounidense.

Meses después cayó Wedding, de 44 años, tras pasar más de una década escondido en México.

El juez Benítez enfrenta nueve cargos por su supuesta colaboración para liberar a Clark.