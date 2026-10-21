EEUU anuncia oficina antinarcóticos en Asunción para coordinar operaciones en Cono Sur

Estados Unidos abrirá una oficina antinarcóticos en Paraguay para coordinar operaciones en el Cono Sur, y también mandará por primera vez a un consejero de embajada para temas de antiterrorismo, informó este miércoles el Departamento de Estado.

La filial de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) estará en Asunción, y "funcionará como centro regional para la coordinación de los programas (...) en el Cono Sur", explicó el comunicado.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, viajó esta semana a Asunción, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez.

Entre los acuerdos alcanzados durante esa visita está una ayuda de 5,5 millones de dólares para "ampliar el apoyo para combatir la financiación del terrorismo (...) y poner en funcionamiento el nuevo centro de lucha contra el terrorismo", explicó el texto.

Paraguay forma parte del Escudo de las Américas, la nueva alianza de seguridad y lucha contra el narcotráfico impulsada por el gobierno de Donald Trump, aprovechando la oleada conservadora en la región.

"El Departamento de Estado prepara el despliegue de un asesor en contraterrorismo en Asunción para ayudar a supervisar y respaldar los nuevos compromisos y los programas de contraterrorismo ya en curso. Este puesto será el primero de su tipo" precisó el comunicado.

Tras su retorno a la Casa Blanca, Trump firmó un decreto presidencial que declaró a los más importantes cárteles de la droga y grupos del crimen organizado en América Latina como "organizaciones terroristas".