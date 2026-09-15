EE.UU. anuncia restricciones de visado a sudafricanos por "discriminación racial"

El gobierno de EE.UU. anunció el martes restricciones de visado contra sudafricanos considerados responsables, según Washington, de aplicar "discriminación racial" en particular contra los afrikáneres blancos.

El gobierno del presidente Donald Trump acusa desde hace meses, sin presentar pruebas, a las autoridades sudafricanas de llevar a cabo una "persecución" contra los afrikáneres, descendientes de los colonos europeos, lo que ha tensado las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Las nuevas restricciones se dirigen a los sudafricanos que "facilitan confiscaciones de tierras sin compensación, discriminación racial y/o la incitación a violencia inminente contra miembros de grupos étnicos o raciales minoritarios", señaló el Departamento de Estado.