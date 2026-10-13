EEUU anuncia sanciones contra individuos y entidades relacionados con el mexicano cártel del Noreste

Estados Unidos anunció este martes sanciones económicas contra cuatro individuos y once entidades relacionadas con el mexicano cártel del Noreste, considerado por Washington una organización "narcoterrorista".

"Las personas y entidades sancionadas han estado involucradas en las carreras de caballos, la construcción, el transporte de carga y los sectores de petróleo y gas que han facilitado las operaciones del CDN, incluyendo el movimiento de ganancias ilícitas" detalló el comunicado del Departamento de Estado.

El Departamento del Tesoro divulgó los nombres de los sancionados, entre ellos Pablo Guajardo, alias "El Takia" y Francisco Inzunza, alias "Pancho Amador".

Entre las entidades, la mayoría radicadas en el estado de Tamaulipas, hay constructoras, distribuidoras de gas, clubs deportivos y cuadras.

Todos los afectados pasan a formar parte de la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), un organismo del Tesoro estadounidenses.

Estos individuos y empresas no podrán acceder al sistema financiero estadounidense, ni entablar relaciones económicas en dicho país.

El cártel del Noreste tiene su base en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, y fue declarado "organización narcoterrorista" por Washington en febrero del año pasado.