Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la mafia siciliana y el grupo criminal australiano Comancheros, acusados de tejer alianzas con cárteles latinoamericanos para extender el negocio del narcotráfico.

Los Comancheros, también conocidos como Comanchero Outlaw Motorcycle Gang, y la 'Ndrangheta nacida en Calabria (Sicilia), "ayudan a cárteles terroristas a expandir su presencia internacional", explicó el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.

"Los cárteles no operan de forma aislada. Dependen de otras organizaciones criminales como los Comancheros y la 'Ndrangheta para mover drogas, lavar ganancias ilícitas y, en última instancia, envenenar a los estadounidenses con estupefacientes", afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el comunicado.

El Departamento del Tesoro designa a la cúpula de los Comancheros, encabezada por Alexandre Varela Villar, radicado en España, como los responsables de ayudar a cárteles mexicanos a introducirse en el lucrativo mercado australiano y neozelandés.

"Debido a la distancia geográfica respecto de las principales regiones productoras de cocaína en el hemisferio occidental, los cárteles pueden cobrar importantes primas en comparación con las drogas vendidas en Estados Unidos" explicó el comunicado.

"El Cártel de Sinaloa es conocido por enviar 'células durmientes' a Australia para facilitar la distribución local de drogas y establecer contactos con los Comancheros y otras bandas de motociclistas fuera de la ley" añadió.

La 'Ndrangheta italiana está presente en más de 80 países, y continúa creciendo, explica el gobierno estadounidense.

El grupo "frecuentemente se asocia con organizaciones narcotraficantes mexicanas y sudamericanas", indica.

El comunicado designa a seis personas como dirigentes de la 'Ndrangheta en Toronto (Canadá), así como a empresas, entre ellas varias funerarias, y familiares.

Esas designaciones tienen como objetivo bloquear cualquier activo de ambos grupos y de sus dirigentes en Estados Unidos. Las sanciones impiden a cualquier estadounidense entablar relaciones empresariales o económicas con ellos.