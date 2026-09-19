EE.UU. aprueba la venta de US$ 2.700 millones en sistemas de defensa a Ucrania

El Gobierno de EE.UU. aprobó el viernes la venta de material de defensa aérea a Ucrania por valor de 2.680 millones de dólares, después de que Kiev haya reiterado sus pedidos de recibir apoyo contra los ataques rusos

El Departamento de Estado indicó en una notificación al Congreso que había tomado "la decisión de aprobar una posible venta militar al extranjero al Gobierno de Ucrania" para la adquisición de sistemas de defensa aérea

Según el Departamento de Estado, Ucrania ha solicitado la compra de equipamiento que incluye varios tipos de misiles, lanzadores, radares antidrones y remolques

La venta propuesta está sujeta a revisión por parte del Congreso

"Si se lleva a cabo la compra propuesta, Ucrania la financiaría mediante una combinación de contribuciones europeas y fondos del Programa de Financiación Militar Extranjera de EE.UU. asignados durante la administración anterior", señaló el Departamento de Estado

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró días atrás que va a pedir a los europeos que paguen la ayuda concedida por Washington a Ucrania por su predecesor, Joe Biden

El republicano exige desde su retorno a la Casa Blanca que sus socios europeos aumenten el gasto para ayudar a Ucrania en el conflicto con Rusia

La propuesta del viernes coincidió con la firma de Trump de un proyecto de ley destinado a aumentar las sanciones contra Moscú

Kiev, la capital de Ucrania, ha sufrido un recrudecimiento de los ataques rusos, que su ejército no ha podido repeler por la falta de munición de sus sistemas de defensa