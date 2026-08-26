EE.UU. aprueba prometedor tratamiento para cáncer de páncreas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) anunció el miércoles la aprobación de un tratamiento prometedor contra el cáncer de páncreas, que abre una nueva era en el abordaje de uno de los tipos más mortales de la enfermedad.

El tratamiento llamado Rasonque, desarrollado por la start-up estadounidense Revolution Medicines, ha duplicado la supervivencia de los pacientes, según su ensayo clínico.

Aunque no se trata de una cura, este tratamiento despierta entusiasmo entre los oncólogos y las asociaciones de pacientes, ante la perspectiva de mayor sobrevida.

Podrá tomarse en forma de comprimidos y es apto para pacientes que sufran una forma agresiva pero frecuente de cáncer de páncreas.

No obstante, estos pacientes tendrán que haber recibido un tratamiento previo o no poder recibir quimioterapia combinada, precisó la FDA.

"La autorización ofrece una nueva opción esencial a los pacientes que se enfrentan a un cáncer extremadamente grave e históricamente difícil de tratar", celebró Kyle Diamantas, alto responsable de la FDA, en un comunicado.

Este tratamiento, que implica una nueva molécula llamada daraxonrasib, ha demostrado ser mucho más eficaz que una quimioterapia clásica, durante su ensayo clínico.

La mitad de los pacientes que lo tomaron sobrevivieron más de 13 meses, es decir, el doble de tiempo que el grupo que estuvo bajo quimioterapia.

Estos resultados constituyen el primer avance notable contra el cáncer de páncreas en varias décadas.

También alimentan la esperanza de contribuir al desarrollo de tratamientos para otros enfermos, ya que la molécula estudiada actúa contra una proteína implicada en varios tipos de cáncer y contra la que no se había logrado actuar hasta muy recientemente.