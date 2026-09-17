EE.UU. aprueba venta de 48 cazas F-35 a Arabia Saudita

Estados Unidos aprobó la venta a Arabia Saudita de 48 aviones de combate furtivos F-35 por 24.300 millones de US$, informó el Departamento de Estado el jueves.

Esta operación "mejorará la capacidad de Arabia Saudita para disuadir amenazas actuales y futuras al reforzar la defensa de su territorio y mejorar la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Asimismo, "aumentará el número de aeronaves operativas de Arabia Saudita y reforzará su capacidad de autodefensa aire-aire y aire-tierra".

El Departamento de Estado ha notificado al Congreso sobre la venta propuesta, la cual requeriría la aprobación legislativa.

Arabia Saudita lleva mucho tiempo intentando adquirir aviones F-35, pero funcionarios de Israel —el único país de la región que opera estas aeronaves— han expresado su preocupación por su venta a Riad.