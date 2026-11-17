EEUU ataca base iraní de misiles en isla de Qeshm
Estados Unidos atacó el martes con aviones de combate una base de misiles iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la "agresión" de las fuerzas de Teherán, según...
Estados Unidos atacó el martes con aviones de combate una base de misiles iraní en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en respuesta a la "agresión" de las fuerzas de Teherán, según informó un responsable militar de Washington.
Cazas estadounidenses "utilizaron munición de precisión para atacar en defensa propia una base de lanzamiento de misiles del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en la isla de Qeshm", declaró a la AFP el responsable estadounidense bajo condición de anonimato, y añadió que el ataque se produjo en respuesta a una "agresión iraní dirigida contra personal y activos estadounidenses".