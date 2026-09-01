EE.UU. ataca objetivos iraníes, anuncia Ejército estadounidense

Las fuerzas estadounidenses lanzaron el martes ataques contra la Guardia Revolucionaria de Irán en respuesta a intentos de ataques contra buques comerciales y fuerzas estadounidenses, informó el ejército de EE.UU.

Los ataques -que comenzaron a las 12.00 (16.00 GMT)- se produjeron después de "recientes intentos de agresión por parte de (la Guardia) contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región", señaló el Comando Central de EE.UU. en X.

Estos enemigos siguen en un punto muerto tras 6 meses de guerra, con Irán manteniendo cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y EE.UU. insistiendo en un bloqueo de los puertos iraníes.

El domingo, EE.UU. llevó a cabo sus primeros ataques contra Irán en varias semanas, y golpeó una isla iraní en el estrecho.

Teherán respondió rápidamente con ataques a objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio.

Washington dijo que sus fuerzas atacaron lanzacohetes iraníes en la isla de Larak para impedir que Teherán colocara minas en Ormuz.

Irán respondió con ataques de misiles y drones dirigidos contra Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, afirmando que tenían como objetivo fuerzas estadounidenses estacionadas allí.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió en ese momento golpear a Irán con dureza.