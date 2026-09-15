EE.UU. aumenta los aranceles contra ciertos productos canadienses hasta un 50%

EE.UU. incrementó el martes los derechos de aduana contra una serie de productos canadienses en el marco de la guerra comercial entre los dos vecinos.

Algunos quesos, pieles de animales, lanchas a motor, productos de papel o de acero están ahora sujetos a un arancel del 50% a la entrada en EE.UU.

A la inversa, mercancías que habían sido objeto de un recargo de la misma magnitud quedan ahora exentas.

Es el caso del papel higiénico, el cemento o el whisky en envases de más de 4 litros.

Estos cambios se anunciaron la semana pasada, después de que Ottawa impusiera derechos de aduana sobre productos estadounidenses en respuesta a los recargos establecidos previamente por Washington.

Molesto por la respuesta de Canadá, el gobierno estadounidense también tiene previsto prohibir la importación de ciertos productos canadienses a partir del 29 de septiembre.

La lista incluye bebidas alcohólicas, un producto lácteo como el suero de leche y las motocicletas grandes de más de 800 centímetros cúbicos.

La economía canadiense ha desarrollado desde hace décadas una gran dependencia de EE.UU., el primer mercado del planeta, donde van a parar cerca de tres cuartas partes de sus exportaciones.

EE.UU., Canadá y México están vinculados por el Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC), que está siendo renegociado en la actualidad.