EEUU bloquea acceso indirecto de China a chips de IA estadounidenses

El gobierno de Donald Trump emitió el lunes una normativa para bloquear el acceso de China a los chips de IA estadounidenses a través de terceros países, una práctica en el centro del escándalo que provocó la dimisión del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

La nueva regulación exige en particular una nueva autorización para la exportación de semiconductores estadounidenses a Indonesia, Malasia, Tailandia, Brasil y Singapur, países que "presentan un riesgo de desvío (hacia a otros países) más elevado de lo normal", informó el Departamento de Comercio de Estados Unidos.

La medida se tomó tras la revelación de una relación entre Jensen Huang y la empresaria china Alice Huang, sospechosa de haber permitido que actores chinos de la inteligencia artificial (IA) obtuvieran, a través de terceros países, chips estadounidenses pese a un embargo.

La nueva norma del gobierno de Trump buscan impedir eludir las restricciones existentes, pero también prevenir el suministro de capacidad de cálculo a China mediante centros de datos instalados en otros países y dotados de chips estadounidenses.

En virtud de disposiciones sucesivas de los gobiernos de Joe Biden (2021-2025) y Trump, los procesadores de diseño estadounidense más avanzados tienen prohibida su venta a empresas chinas.

Washington justifica estas restricciones por el temor de que China desarrolle una IA de vanguardia con fines militares y también, más recientemente, para frenar el avance de Pekín hacia la superinteligencia.

La superinteligencia marcaría el momento en que la IA supera las capacidades humanas de razonamiento y comprensión, y muchos consideran que quien lo consiga primero obtendría una ventaja decisiva en el plano tecnológico y estratégico.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ha sido acusado por varios observadores de haber trabajado para flexibilizar las normas de exportación de chips estadounidenses hacia China.

El viernes, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, criticó públicamente a su colega del gobierno por este asunto.

El documento que revela las nuevas normas de exportación fue publicado el lunes por el Departamento de Comercio, pero fue "escrito por y a petición del Departamento del Tesoro y del Consejo de Seguridad Nacional", precisa un comunicado del gobierno estadounidense.