Estados Unidos, Bolivia y México perdieron el estatus de países libres de sarampión, a causa del carácter endémico de la actual oleada de contagios, anunció este martes el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa.

Este anuncio representa un revés particularmente duro para Estados Unidos, que había obtenido ese estatus en 2000 tras décadas de campañas de vacunación.

Desde principios de 2026 se han registrado 5.182 casos confirmados en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública en Estados Unidos.

Esto se compara con 2.289 casos durante todo 2025 y constituye el nivel más alto registrado por el CDC desde 1991.

La situación en México está mejorando, concedieron los expertos de la OPS en teleconferencia de prensa, pero el nivel de transmisión aún es considerado elevado.

"México ha venido implementando acciones importantes en estos meses que han logrado diminuir importantemente el número de casos", explicó Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, presentó este martes nuevos datos en rueda de prensa en la capital mexicana.

"En febrero, hubo más de 1.314 casos en una semana. Hoy solamente hay 14 casos activos" aseguró.

"La tendencia en ese país viene a la baja, pero todavía mantiene transmisión constante (...). Mientras haya transmisión constante, siempre habrá riesgo" indicó por su parte Daniel Salas en la teleconfencia de prensa desde Washington.

Según el último boletín de la OPS, la situación en Bolivia es de 597 casos en 2025, y 108 casos en lo que va de año.