EE.UU. busca aislar más a Irán ante ministros de finanzas del G20

Los ministros de finanzas de los países del G20 estarán reunidos hasta el martes en EE.UU., cuyo presidente, Donald Trump, los ha golpeado con aranceles y ahora busca convencerlos de que se sumen a su guerra económica contra Irán.

EE.UU. celebra la primera de una serie de reuniones en su territorio en Asheville, Carolina del Norte, al pie de los Apalaches.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dirigirá las discusiones, en dúo con el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh.

Washington, que tiene la presidencia este año del grupo de las mayores economías mundiales (como China, India, Japón y Francia), espera enfocar las conversaciones en alternativas para impulsar el crecimiento, la desregulación y en la reducción de los "desequilibrios" comerciales.

Pero otros temas también aflorarán, al menos en la trasescena del encuentro.

Para empezar, la guerra en Medio Oriente, iniciada por EE.UU. hace seis meses, que ha causado una crisis energética y disparado los precios en todo el mundo.

Pieza clave del gobierno del billonario republicano, Scott Bessent fue encargado por Trump de liderar, mediante sanciones, la ofensiva económica contra Teherán, que no ha logrado ser doblegado por el ejército estadounidense.

El secretario del Tesoro recientemente emitió una advertencia a países que continúan comerciando con Irán, amenazándolos con excluirlos del sistema financiero occidental.

De acuerdo con su oficina, Bessent va a reiterar su mensaje contra Irán en reuniones individuales con sus homólogos en Asheville.

- "Discusiones delicadas" -

El otro punto de tensión es la ofensiva arancelaria de Trump. Pese a que la Corte Suprema tumbó la mayoría de sus aranceles, el ejecutivo estadounidense está lejos de rendirse en la imposición de nuevos impuestos a bienes importados y reinició las hostilidades con Canadá, miembro del G7 y del G20.

"Ahora que estamos en una guerra comercial con Canadá, no hay unidad del G7. Y sin unidad del G7, es difícil llegar al G20 y tener discusiones delicadas", dijo a la AFP Josh Lipsky, investigador del centro de pensamiento Atlantic Council.

"Creo que la mayoría de países escucharán respetuosamente (a EE.UU.), pero se mantendrán cautos debido a los retos macroeconómicos tanto en sus propios países como en EE.UU.", agregó, al referirse a la persistente inflación y al reciente aumento en las tasas de interés de la deuda pública.

El G20 fue creado tras la crisis financiera asiática entre 1997 y 1998 para fortalecer la economía global y la estabilidad financiera. Incluye a 19 países y dos entidades regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.

-Periodistas excluidos-

Sudáfrica fue excluida de las reuniones de este año por el gobierno estadounidense, que con regularidad y sin pruebas ha acusado a Pretoria de perseguir a agricultores blancos.

Brasil, en malos términos por Donald Trump por sus choques con el presidente de izquierdas Luiz Inacio Lula da Silva, no ha enviado a su ministro de hacienda.

Aunque no es un miembro permanente, Polonia fue invitado por Washington, como recompensa de su fuerte expansión económica.

Rusia debe estar representada por un enviado de la Cancillería.

Un funcionario europeo, que habló a condición de anonimato, manifestó su molestia porque el país, en guerra con Ucrania desde 2022, no haya sido excluido de este encuentro del G20.

Por su parte, se espera que el presidente ruso, Vladimir Putin, visite el lunes y el martes Bishkek, capital de Kirguistán, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), junto con, entre otros, el presidente iraní Massoud Pezeshkian, el primer ministro indio Narendra Modi y el líder chino Xi Jinping.

Esta organización en pleno crecimiento, integrada por 10 Estados, busca contrarrestar la influencia occidental, con un énfasis especial en cuestiones de seguridad y economía.

Por otra parte, medios como Bloomberg y The New York Times han manifestado no haber recibido acreditaciones de prensa.

Un portavoz del Tesoro respondió diciendo que cerca de 300 miembros de medios han sido acreditados y que el Departamento esperaba una cobertura "fáctica" y no "sensacionalista".

Este ciclo de reuniones del G20 concluirá a mediados de diciembre con una cumbre de los jefes de Estado en Florida, en el lujoso complejo de golf del presidente Trump en Miami.