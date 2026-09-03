EE.UU. busca eliminar la exención fiscal a escuelas que se guíen por motivos "raciales"

El gobierno de Donald Trump propuso el jueves retirar la exención de impuestos a las escuelas privadas de EE.UU. que se guíen por criterios "raciales" en admisiones o becas, una medida concebida usualmente para favorecer a las minorías.

La administración del magnate republicano intenta así avanzar en su campaña más amplia para transformar la educación en EE.UU.

Según las normas propuestas por el Departamento del Tesoro y el Irs, una escuela privada no tendría derecho a la exención fiscal si "discrimina por motivos de raza, color u origen nacional o étnico".

Las agencias calculan que esto podría afectar hasta a 18.000 instituciones educativas.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha buscado desmantelar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) en todo el gobierno federal.

Incluso ha amenazado a las empresas que siguen esos programas, al considerar que perjudican a la mayoría blanca de EE.UU.

Trump también ha acusado a las universidades estadounidenses de promover ideologías "woke" anticonservadoras e imponer políticas de DEI injustas.

La más reciente propuesta, publicada por el Departamento del Tesoro y el Irs, cubre a las escuelas primarias y secundarias, los institutos universitarios y las universidades, así como a las escuelas profesionales o técnicas.

Las normas definitivas podrían comenzar a aplicarse a los ejercicios fiscales que comiencen el 31 de mayo de 2027 o después de esa fecha, informó el Departamento del Tesoro.

"Que las escuelas rebauticen las preferencias basadas en la raza como medidas equitativas, inclusivas o destinadas a promover la diversidad no cambia su naturaleza discriminatoria", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Como parte de su campaña, Trump también ha utilizado los fondos federales como herramienta de presión frente a las universidades que, según él, son demasiado liberales y a las que les exige cambios en los programas de admisión, de estudio, entre otros aspectos.