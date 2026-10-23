EEUU celebra "resultados concretos" tras diálogos en Venezuela para transición democrática

Estados Unidos celebró la reciente ronda de conversaciones entre el gobierno interino de Venezuela y la oposición con miras a un eventual llamado a elecciones.

La tercera ronda de conversaciones, que concluyó el miércoles en Caracas, "arrojó resultados concretos, incluido el acuerdo de trabajar en la revisión y modificación de varias leyes represivas", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

El texto destaca que estos avances buscan "aumentar la libertad política y social y garantizar la participación de todos los actores políticos".

El gobierno interino de Venezuela y la oposición ratificaron la voluntad de celebrar elecciones presidenciales tras el cierre de estas conversaciones.

Las negociaciones arrancaron en agosto luego de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

Desde entonces gobierna Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, bajo las directrices de Washington.