El Gobierno de Estados Unidos confirmó el lunes que investiga a la empresa singapurense Megaspeed por ayudar presuntamente a compañías chinas a eludir las restricciones estadounidenses a la exportación de chips.

En un comunicado conjunto publicado el lunes por la noche, los departamentos de Comercio y de Justicia afirmaron que estaban trabajando para "aplicar todo el peso de la ley contra Megaspeed por cualquier actividad delictiva que pudiera haberse producido".

Según el comunicado, el Departamento de Comercio inició su investigación sobre Megaspeed, una compañía de computación en la nube, en 2024 por posibles infracciones de los controles a la exportación.

El comunicado también señaló que la investigación se inició después de "una inspección presencial en las instalaciones de Megaspeed para comprobar el uso final de los productos en junio de 2025".

Durante la inspección las autoridades interrogaron a la entonces consejera delegada, Alice Huang, acusada por los servicios de inteligencia estadounidenses de espiar para China.

La revelación de la relación de Huang con el que fuera consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, provocó la dimisión de este último la semana pasada.