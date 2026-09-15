EE.UU. crea una unidad para compartir inteligencia con Arabia Saudita

Una unidad militar de EE.UU. trabaja en reforzar el intercambio de inteligencia y la asistencia de planificación con el ejército saudita, dijo el martes un funcionario estadounidense, cuando el reino enfrenta ataques de los hutíes de Yemen, apoyados por Irán.

El Comando Central de EE.UU. "tiene una fuerza de tarea en el terreno para mejorar el intercambio de inteligencia y el apoyo a la planificación con las fuerzas saudíes", dijo el funcionario bajo anonimato.

Los hutíes de Yemen, que controlan amplias zonas del país incluida la capital Saná, han recrudecido los combates contra las fuerzas del gobierno desde el reinicio de la guerra civil en el mes de julio.

El gobierno local recibe apoyo de la vecina Arabia Saudita, a la que el grupo rebelde declaró un bloqueo marítimo y empezó a atacar sus embarcaciones en su paso por el mar Rojo.

La semana pasada, los hutíes tomaron el control de la costa del mar Rojo de Yemen y del estrecho de Bab el Mandeb, un paso vital dado que Irán estrangula el estrecho de Ormuz, otra importante ruta marítima de Oriente Medio para los hidrocarburos.

Los hutíes también han atacado infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, el principal exportador de crudo del mundo, y el grupo afirma que el reino ha respondido con decenas de ataques aéreos en Yemen.