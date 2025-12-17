EEUU critica la "injerencia" de Sudáfrica en su programa de reasentamiento de afrikáneres

El gobierno estadounidense acusó el miércoles a Sudáfrica de "interferir" en sus esfuerzos para admitir a afrikáneres blancos como "refugiados", después del arresto de siete kenianos por parte de Pretoria acusados de trabajar ilegalmente en el proyecto.

"Hemos trabajado para gestionar el programa de refugiados dentro de los límites de la ley, y Sudáfrica se ha comprometido en múltiples ocasiones a no interferir en nuestras operaciones; lamentablemente, acabamos de presenciar interferencias", dijo un funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

Las autoridades sudafricanas allanaron un centro de solicitudes el martes tras recibir información de inteligencia de que "varios ciudadanos kenianos habían ingresado recientemente a Sudáfrica con visados de turista y habían asumido ilegalmente trabajos procesando las solicitudes de los llamados 'refugiados' a Estados Unidos", señaló el ministerio del Interior.

Según una fuente familiarizada con el caso, los abogados del Departamento de Estado creían que los siete kenianos expulsados tenían permitido trabajar con sus visados.

Trump, que ha denunciado repetidamente a los sudafricanos y ha pedido en cambio la admisión de inmigrantes blancos en Estados Unidos, ha puesto fin a las admisiones de refugiados excepto para los miembros de la minoría afrikáner blanca de Sudáfrica.

Trump sostiene que los afrikáners son perseguidos por el gobierno posterior al apartheid, que niega rotundamente esas afirmaciones.