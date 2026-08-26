EE.UU. designa al grupo Palestine Action como "organización terrorista"

Estados Unidos designó este miércoles como "organización terrorista" al grupo Palestine Action, con sede en el Reino Unido y prohibido por el gobierno británico.

Desde que asumió el poder por segunda vez en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ha emitido órdenes para que su gobierno designe lo que denomina grupos "de extrema izquierda" como organizaciones terroristas.

La organización está acusada de haber "proporcionado una ayuda sustancial (...) a un acto de terrorismo o en apoyo del mismo", informó en un comunicado el Departamento del Tesoro.

"El terrorismo de extrema izquierda representa una grave amenaza para Estados Unidos y Occidente en su conjunto", declaró en X el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Fundada en 2020, Palestine Action apeló contra la prohibición del gobierno británico, lo que ha derivado en miles de detenciones. Grupos de derechos humanos han condenado la prohibición, señalando que busca criminalizar la disidencia.

El objetivo declarado de Palestine Action en su sitio web es poner fin a la "participación global en el régimen genocida y de apartheid de Israel".

El grupo ganó visibilidad después de que Israel lanzara una devastadora campaña militar en Gaza tras el ataque del 7 de octubre de 2023 por combatientes del grupo palestino Hamás.

Estados Unidos también designó el miércoles al colectivo Autistici/Inventati, con sede en Italia, y al grupo propalestino Masar Badil como organizaciones "terroristas".

Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, afirmó que la prohibición en Reino Unido y la designación de terrorismo por parte de Estados Unidos "deberían ser una llamada de atención para cualquiera que se preocupe por la libertad de expresión y las libertades civiles".

Las sanciones estadounidenses implican para las organizaciones señaladas la congelación de los activos que pudieran tener en Estados Unidos.