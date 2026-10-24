EEUU designa como "amenaza" a centros financiados por China

El secretario estadounidense de Defensa, Pete Hegseth, designó a los centros culturales financiados por China en campus universitarios estadounidenses como una amenaza para la seguridad nacional.

Los Institutos Confucio a nivel global buscan difundir la cultura china por medio de la enseñanza del idioma y eventos culturales.

Sin embargo, Washington los considera instrumentos de propaganda del Partido Comunista Chino.

Hegseth dijo que el Departamento de Defensa tomó medidas contra dichas organizaciones.

"Resulta que 80 nuevas células de propaganda en 30 universidades habían surgido usando distintos nombres y estatutos, pero con la misma misión: robar propiedad intelectual e infiltrarse en la mente de los estudiantes estadounidenses", dijo en un video en X.

"El Congreso prohibió estos Institutos Confucio hace unos años", dijo Hegseth y explicó que todos los centros fueron desmantelados en los últimos dos meses.

"Añadimos a estas organizaciones durmientes a nuestra lista de instituciones que amenazan nuestra seguridad nacional", agregó.