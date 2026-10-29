EEUU despide al principal planificador del ejército, según la prensa

Estados Unidos despidió al principal planificador del ejército, en momentos que el gobierno de Donald Trump parece estar preparando nuevos ataques contra Irán, informó el miércoles la revista The Atlantic.

El teniente general del ejército Brett Sylvia fue apartado esta semana de su cargo como jefe de estrategia, planificación y política del Estado Mayor Conjunto, según la publicación, que cita fuentes no identificadas del Departamento de Defensa.

Sylvia es el último de una serie de altos cargos militares despedidos desde el regreso de Trump al poder en enero de 2025.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en noviembre que Estados Unidos redujo un 20% el número de generales y almirantes, lo cual atribuyó a una mejor "rendición de cuentas".

Hegseth sugirió que los recortes se dirigían a los oficiales que no se habían sumado a sus esfuerzos por garantizar que las fuerzas armadas se centren en la guerra y no en las políticas progresistas ("woke") de anteriores gobiernos.

No se ofreció ninguna explicación por la salida de Sylvia ni se ha designado a un sustituto, señaló The Atlantic.

La AFP contactó al Pentágono para pedir un comentario sobre la destitución.

Trump está considerando lanzar nuevos bombardeos contra Irán después de las elecciones de medio período del 3 de noviembre.

"Tal vez hagamos otra pequeña 'Epic Fury'", declaró Trump la semana pasada, en una referencia a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán en febrero, que desataron la guerra.

No ha habido ataques significativos de Estados Unidos o Irán contra objetivos en tierra desde inicios de septiembre, y el conflicto se ha centrado en ataques contra barcos comerciales.

Entre sus cargos anteriores, Sylvia encabezó la división encargada de ataques aéreos del ejército y dirigió una unidad en Irak.