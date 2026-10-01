EEUU dice que a Europa "le conviene" cooperar en el suministro de combustible

Estados Unidos afirmó el jueves que Europa debería cooperar con Washington en la búsqueda de alternativas para ampliar el suministro de combustible.

El país norteamericano busca por todos los medios contener la disparada de los precios del diésel, que se mantiene en niveles récord, con importantes consecuencias para muchos sectores de la economía.

La oferta de este carburante está perturbada por la guerra en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania.

"A Europa le conviene trabajar con Estados Unidos en la exploración de distintas vías para aumentar la oferta de productos refinados y reducir los costos para los consumidores", declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

Según información de prensa, el gobierno del presidente Donald Trump instó a los gobiernos de la Unión Europea a liberar reservas de diésel para aliviar la fuerte subida de los precios.

"Pronto escucharán anuncios de nuestros amigos europeos sobre nuevos suministros de diésel que llegarán al mercado y que harán bajar de forma significativa los precios", aseguró el miércoles en la Casa Blanca el secretario de Energía, Chris Wright.

Trump se declaró a favor de una prohibición temporal de las exportaciones estadounidenses de diésel, reclamada por algunos legisladores, pero la idea ya no parece ser la opción prioritaria actualmente.