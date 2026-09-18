EE.UU. dice que acuerdo sobre Groenlandia garantiza que China y Rusia no puedan tener bases allí

El acuerdo de seguridad sobre Groenlandia alcanzado por EE.UU. y Dinamarca garantiza que China y Rusia no pueden establecer bases allí, indicó el Departamento de Estado el viernes

"El acuerdo garantiza explícitamente a EE.UU. la completa capacidad de hacer lo que considere necesario en Groenlandia para asegurar y defender el continente americano, incluida la posibilidad de acceso permanente, establecimiento de bases y derechos de sobrevuelo", declaró un funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato

"Este acuerdo garantiza que China y Rusia no pueden tener una base en Groenlandia, no pueden enviar tropas a Groenlandia y se han instaurado los mecanismos necesarios para impedir inversiones en sectores sensibles", añadió