EE.UU. dice que destruyó cinco petroleros iraníes tras ataques contra uno de sus buques de guerra

El ejército de EE.UU. dijo el martes que destruyó cinco petroleros iraníes después de que Teherán lanzara recientemente misiles balísticos en dos oportunidades contra un buque de guerra estadounidense.

"Las fuerzas estadounidenses ordenaron a las tripulaciones que abandonaran las embarcaciones antes de que fueran atacadas y quedaran fuera de servicio", señaló el Comando Central de EE.UU. en un comunicado.

Las agresiones se ejecutaron "en respuesta a los intentos fallidos más recientes de Irán", agregó el texto.

Cuatro buques (el Kaviz, el Charminar, el Horizon y el Riesco) fueron destruidos en el Golfo de Omán y un quinto (el Derya) cerca de la isla de Jark, según el comunicado, acompañado de videos de esos buques alcanzados por una explosión y posteriormente envueltos en llamas.

La agencia de noticias iraní Tasnim reportó poco antes un "ataque con misiles" contra un "pequeño petrolero iraní" a pocos kilómetros de la isla de Jark, sin reportar víctimas.

El ejército de EE.UU. acusa a esos buques de "ser parte de una red fantasma de miles de millones de dólares que financia" a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, así como a sus apoyos en la región.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el martes que su país continuará con los bombardeos.

"Irán sigue intentando atacar buques de la Armada estadounidense, y cada vez que lo hagan o intenten hacerlo, perderán petroleros, y creo que hoy volverán a ser testigos de ello", dijo Rubio a periodistas durante una visita a Colombia.

Poco después del anuncio estadounidense, los Guardianes de la Revolución advirtieron que iban a "apuntar" contra petroleros en Kuwait y Bahrein, e instaron a las tripulaciones a "abandonar sus buques de inmediato", según la agencia oficial Irna.