EE.UU. dice que el tránsito de petróleo en Ormuz volvió "casi" a niveles anteriores a la guerra

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmó este jueves que el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz había regresado casi a los niveles anteriores a la guerra con Irán, y agregó que el control de Teherán sobre la vía marítima había "prácticamente desaparecido".

"Si miran atrás tres meses, ¿cuánto petróleo y gas salía del estrecho bajo las amenazas iraníes? Prácticamente nada. Ahora está casi de vuelta al nivel en que estaba antes de que empezara el conflicto", dijo Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Vance restó importancia a los enfrentamientos regulares en la zona, después de seis meses del inicio de las hostilidades.

"Yo no lo llamaría una guerra. En este momento, no hay tiroteos activos", dijo al ser preguntado si la guerra terminará para las elecciones de mitad de mandato en EE.UU., en noviembre.

"Reconozco que ha habido lugares donde esto se ha recrudecido", dijo. Pero las principales operaciones de combate solo duraron seis semanas tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero, aseguró.

"Cuando me preguntan cuándo terminará esto, me están haciendo una pregunta como: ¿cuándo dejarán los iraníes de disparar contra barcos? Creo que la realidad es que no sé la respuesta a esa pregunta. Tendrían que preguntárselo a los iraníes", dijo.

Vance insistió en que Estados Unidos no reabriría las conversaciones con Irán hasta que este pusiera fin a los ataques contra el transporte marítimo comercial.

Los índices de aprobación de Trump están cerca de mínimos históricos, mientras el presidente que prometió mantener a Estados Unidos fuera de nuevas guerras en el extranjero se encuentra atrapado en un atolladero con la república islámica.

18 soldados estadounidenses y miles de personas en Irán y Líbano han muerto en el conflicto desde febrero.