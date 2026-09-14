EE.UU. eliminará límites a contaminación de plantas energéticas, según medios

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump eliminará este lunes los límites a la contaminación causada por las plantas energéticas a carbón y gas, informaron medios de prensa.

La medida dará marcha atrás a las reglas adoptadas en 2024 por el gobierno del expresidente Joe Biden, que exigían a las plantas a carbón y gas eliminar casi todas sus emisiones de carbono.

El administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin, deberá anunciar la medida durante una reunión de ministros de Energía del G20 en Houston, informaron el domingo la agencia financiera Bloomberg y el diario New York Times, citando a personas informadas sobre el tema.

Con las nuevas reglas, las plantas energéticas tendrán algunos límites para el mercurio, arsénico y otros contaminantes, según el New York Times.

El carbón es el combustible que más emite gases de efecto invernadero, causante del cambio climático.

Trump suele llamar el cambio climático "una farsa", y desde su regreso al poder el año pasado ha buscado suprimir regulaciones ambientales, muchas de ellas sobre el uso de combustibles fósiles.