El gobierno de Donald Trump anunció el jueves haber entregado los primeros permisos de extracción minera en altamar para una zona cercana a sus territorios en el Pacífico, pese a un reciente fallo judicial desfavorable.

Las dos licencias, otorgadas a empresas cuyos nombres no han sido divulgados, cubren más de 12,5 hectáreas cercanas a Samoa Americana, archipiélago en el sudoeste del Pacífico bajo soberanía de Washington.

Cada área se vendió por 3 millones de dólares, en una operación que desató críticas de la comunidad local y grupos ambientalistas.

"Esta es la primera vez que Estados Unidos ha organizado una subasta de concesiones de minerales críticos en altamar en el Pacífico y un paso histórico para la seguridad energética y minera de Estados Unidos", dijo el secretario del Interior, Doug Burgum, en una declaración.

Sin embargo, un juez estadounidense estimó el lunes que el gobierno había infringido la ley en el procedimiento de atribución de esas licencias al no considerar su impacto sobre la flore y la fauna.