EEUU golea 6-0 a Haití en la ida de cuartos de final de Liga de Naciones de Concacaf

Todavía al mando de Mauricio Pochettino, Estados Unidos aplastó el sábado 6-0 a Haití en partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Christian Pulisic, en su regreso a la selección tras el Mundial 2026, anotó un doblete casi seguido en los minutos 62 y 63. Auston Trusty (minuto 10), el joven Julian Hall (53'), Weston McKennie (69') y Folarin Balogun (83') completaron la paliza en el Nu Stadium de Miami (Florida).

El juego de vuelta se disputará el martes en Cincinnati (Ohio), donde el argentino Pochettino se despedirá de la selección estadounidense para asumir como entrenador del Manchester United.