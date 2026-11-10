EEUU inculpa a tres "agentes iraníes" por presunto complot en base aérea en Reino Unido

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente el martes a tres hombres a los que describió como "agentes iraníes" por su papel en un presunto complot cerca de una base aérea británica utilizada por Washington para lanzar ataques contra Irán.

Mohamad Baqer Saad Daud al Saadi, Mohsen Mohajeri y Mohamad Ali al Hasani fueron acusados en relación con el incidente ocurrido el 27 de septiembre cerca de la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra.

La policía llegó al lugar después de que un agricultor local informara haber visto a un grupo de hombres con varias furgonetas blancas realizando actividades "sospechosas".

Según la acusación formal, Al Hasani, de 35 años, ciudadano iraquí, indicó a individuos no identificados que condujeran hasta la base en las furgonetas, algunas de las cuales contenían barriles de combustible.

El documento señala que previamente les pagó para comprar objetos metálicos que pudieran utilizarse como metralla y para hacer pasar a los vehículos como distribuidores de combustible.

Al Saadi, de 32 años, con doble nacionalidad iraní e iraquí y ya preso en Nueva York por cargos de terrorismo, supuestamente envió mensajes codificados a Al Hasani y a Mohajeri, un iraní de 48 años.

Tras el incidente, Estados Unidos retiró de forma abrupta todos sus bombarderos B-1 de las instalaciones de la Real Fuerza Aérea (RAF) británica.

"Cualquiera que planifique un complot terrorista en una base militar que alberga efectivos estadounidenses será procesado por el gobierno de Estados Unidos", declaró el fiscal general Todd Blanche.

Los tres hombres fueron acusados en una imputación de ocho cargos que alega su participación en varios otros complots en apoyo del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán y de las Brigadas de Hezbolá (Kataeb Hezbolá), un grupo armado iraquí proiraní.