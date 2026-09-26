EEUU inicia nuevo ciclo con triunfo en amistoso 4-1 sobre Perú

La selección de Estados Unidos marcó este sábado el inicio de un nuevo ciclo al mando del argentino Mauricio Pochettino con una victoria 4-1 sobre Perú, en un partido amistoso disputado en el estadio Inter.Co de Orlando.

Ante 24.228 aficionados, el US Team goleó a los peruanos con tantos de Justin Ellis (4'), Malik Tillman (de penal al 66'), Julian Hall (72') y Sebastián Berhalter (90'), mientras que Gianluca Lapadula (15') marcó para los sudamericanos.

Estados Unidos continuará la actividad de fecha FIFA el martes enfrentando a Chile en San Luis, Misuri, y Perú enfrentará el mismo día a México en Nueva Jersey.