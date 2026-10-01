EEUU insta a sus socios europeos a actuar "inmediatamente" para bajar los precios del diésel

Estados Unidos pidió este jueves el apoyo de sus socios europeos para reducir los precios mundiales de diésel mediante la liberación inmediata de reservas estratégicas.

El viernes los Estados miembros de la UE tienen previsto reunirse con la Comisión Europea para coordinar una respuesta al alza de los precios del combustible.

La guerra en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania han perturbado la oferta de este carburante.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó a los europeos a sacar "inmediatamente" gasóleo al mercado.

"Nuestros socios europeos deberían acelerar el cumplimiento de sus compromisos actuales y poner inmediatamente a disposición volúmenes adicionales para paliar las perturbaciones actuales", escribió Bessent en X.

Añadió que "los agricultores, los transportistas por carretera y las empresas estadounidenses no deberían tener que soportar por sí solos el peso de una escasez mundial de diésel".

El precio medio del diésel en Estados Unidos se ha disparado más de un 70%, hasta 6,39 dólares por galón desde el inicio de la guerra con Irán, según datos del club automovilístico AAA.

Inesperado

Según reportes de prensa, la administración del presidente Donald Trump quiere que Francia y Alemania en particular echen mano de sus reservas de diésel para frenar la escalada de las tarifas.

En las conversaciones comerciales del G20 en Milwaukee, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, dijo que existe el deseo de "ambas partes de colaborar" en una solución.

El costo de la energía se perfila como una amenaza para el Partido Republicano de Trump en las elecciones legislativas de noviembre.

El mandatario dijo el miércoles que aún considera la posibilidad de prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel.

Aunque reconoció que una medida así podría en última instancia aumentar los precios de la gasolina.

"Lo estoy pensando", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, dijo el jueves que cualquier medida para restringir la exportación de diésel sería "inesperada para los europeos", después de hablar con su homólogo estadounidense al margen de la reunión del G20.

Inimaginable

Junto a Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, aseguró el miércoles que "pronto" habría "anuncios de nuestros amigos europeos sobre nuevos suministros de diésel que llegarán al mercado y que harán bajar de forma significativa los precios".

El ministro delegado de Francia para el comercio internacional, Nicolas Forissier, declaró a la AFP en Milwaukee que no se podía "imaginar que vaya a haber una prohibición" de las exportaciones estadounidenses.

Subrayó la importancia del diésel para Estados Unidos y los países europeos, por lo que dijo que ambas partes "tratarán de encontrar soluciones".

"En Francia, intentaremos encontrar soluciones equilibradas en todo el mundo", añadió Forissier. "Si no es con los estadounidenses, será con otros países".

La presidencia francesa señaló que no recibió ningún pedido para liberar reservas estratégicas cuando Emmanuel Macron y Trump se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

Macron convocará próximamente una reunión por videoconferencia de los líderes del G7 "para avanzar en los distintos mecanismos que pueden utilizarse para hacer frente al aumento de los precios del combustible (...) incluida la coordinación sobre la liberación de reservas", agregó la presidencia.

Según su oficina de prensa, el encuentro del G7 está previsto para mediados de octubre.

El alza de los precios de los combustibles ha disparado el costo de vida, lo que alimenta el temor del Partido Republicano de Trump de perder el control del Congreso en las legislativas.