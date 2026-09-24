EEUU intenta dar apoyo a Musk en su batalla legal contra la UE por multa sobre X

Estados Unidos pidió el jueves al Tribunal General de la Unión Europea que le permita intervenir a favor de Elon Musk y su plataforma X, que buscan la anulación de una multa por incumplir las normas del bloque sobre el contenido en línea.

Musk y X, antes Twitter, impugnan una multa por 136.000.000 de dólares impuesta por Bruselas en virtud de sus normas digitales.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que había presentado un recurso ante el segundo tribunal más alto de la UE en respaldo a la solicitud de Musk y su empresa ante la decisión de 2025 de la Comisión Europea.

Es la primera sanción bajo la Ley de Servicios Digitales (Dsa).

Vigente desde 2024, la Dsa exige que las plataformas en línea trabajen más contra los contenidos ilegales y perjudiciales y exige mayor transparencia sobre el funcionamiento de sus sistemas.

Las infracciones pueden acarrear multas de hasta el 6% de la facturación anual global de una empresa.

La norma es un nuevo punto de fricción entre Washington y Bruselas. La administración Trump y la industria tecnológica estadounidense la han presentado como una herramienta de censura, una acusación que la UE rechaza.