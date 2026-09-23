EEUU invita a Putin a cumbre del G20 en diciembre (Rubio)

Estados Unidos ha invitado al presidente ruso, Vladimir Putin, a asistir a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, declaró el miércoles el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo o con las personas con las que podrías tener algunas cuestiones, así que hemos invitado al presidente Putin al G20. Creemos que es una oportunidad para que dialogue no solo con el presidente, sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que sea una invitación que acepte", dijo Rubio.