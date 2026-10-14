EEUU levanta sanciones contra presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez

El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este miércoles las sanciones económicas contra Jorge Rodríguez, líder de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El nombre de Jorge Rodríguez fue eliminado de la lista de sancionados, informó la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense, sin explicar las razones.

La AFP pidió al Departamento del Tesoro una explicación para esta retirada de sanciones, que implica que Jorge Rodríguez, uno de los principales dirigentes de la actual cúpula venezolana, podrá volver a acceder al sistema financiero estadounidense.

La OFAC es la agencia encargada de investigar y determinar la inclusión o eliminación de una persona, entidad o empresa en la "lista negra" del Tesoro.

Sacar a una persona de la lista de la OFAC no implica automáticamente el levantamiento de otras restricciones, por ejemplo una retirada del visado para viajar o transitar por Estados Unidos.

Jorge Rodríguez entró en la lista de la OFAC en septiembre de 2018.

Su hermana Delcy Rodríguez, la interlocutora del gobierno venezolana con Washington, fue sacada de la lista de la OFAC el pasado 1 de abril, apenas tres meses después de la captura del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ahora a la espera de juicio en Nueva York.

La detención y salida del país de Maduro precipitó el inicio de una transición política en Venezuela, pilotada por la presidenta interina con la colaboración de la Asamblea Nacional, y bajo la supervisión del gobierno de Donald Trump.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, cuya composición es contestada por la oposición venezolana, ha sido clave para colaborar en la apertura del sector petrolero a los intereses de Washington.