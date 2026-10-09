EEUU lidera nuevas tratativas de paz para la guerra en Ucrania

Funcionarios estadounidenses, europeos y ucranianos se reunirán en Miami el viernes en un nuevo esfuerzo para detener la guerra entre Rusia y Ucrania, a medida que Washington busca una salida para un conflicto en punto muerto.

Los enviados del presidente Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunirán por dos días con negociadores de Ucrania y representantes europeos, para buscar una propuesta en común que termine con el conflicto, dijeron funcionarios estadounidenses a la AFP.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el jueves que la guerra alcanzó un punto muerto potencialmente explosivo ante la falta de un acuerdo.

"La otra forma de que este callejón sin salida termine es a través de una escalada", dijo Rubio a la prensa en Lisboa, al advertir que el conflicto puede extenderse a países vecinos que son miembros de la OTAN.

"Creemos que no hay una solución militar a este conflicto", añadió.

- Nuevas propuestas -

La reunión de Miami ocurre luego de que Witkoff, un viejo aliado de Trump, y Kushner, su yerno, visitaran Moscú y Kiev el mes pasado.

El gobierno estadounidense busca reanimar las conversaciones para detener el conflicto.

Desde entonces, negociadores estadounidenses han trabajado en nuevas propuestas con funcionarios ucranianos y rusos, dijo a la AFP una fuente familiarizada con esas negociaciones.

Entre las iniciativas que están siendo consideradas está un cese al fuego parcial que detenga los ataques en infraestructura energética y cargamentos de granos, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

Ucrania se ha mostrado abierta a explorar ese acuerdo, pero Rusia ha mostrado poco entusiasmo, añadió ese medio.

A medida que el invierno se acerca, las negociaciones se han acelerado ante la posibilidad de que continúen los ataques sobre la infraestructura vital en la región.

El esfuerzo diplomático ocurre también luego de varios ataques de Rusia contra Ucrania, incluyendo uno contra autobuses en la ciudad de Kramatorsk, que mató a 30 personas.

- Punto muerto -

Los intentos de Washington para poner fin al conflicto se han topado con las demandas territoriales de Rusia, especialmente con su insistencia en controlar todo la región del Donbás, en el este de Ucrania, que incluye áreas que aún controla Kiev.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha rechazado entregar el territorio que controla Ucrania, al alertar que Rusia lo puede tomar como un trampolín para futuros ataques.

Rusia, que lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, ocupa cerca de una quinta parte del territorio ucraniano.

Se espera que las discusiones en Miami incluyan garantías de seguridad para proteger a Ucrania de futuras agresiones de Rusia, además de un plan para la recuperación económica del país una vez terminada la guerra, dijeron funcionarios estadounidenses.

Consejeros de seguridad de Gran Bretaña, Francia y Alemania fueron invitados a las charlas, al igual que representantes de la OTAN y la Unión Europea.

Funcionarios europeos han expresado preocupación por los mayores costos de la energía y las consecuencias económicas del conflicto, según fuentes estadounidenses.

El jefe de gabinete de Zelenski, Kyrylo Budanov, y el titular de inteligencia, Rustem Umerov, estarán entre los funcionarios ucranianos presentes en las negociaciones. También asistirán los negociadores Sergiy Kyslytsya y David Arakhamia.

Witkoff y Kushner informaron el jueves a Trump sobre sus propuestas, en una reunión a la que también asistió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros funcionarios, dijo Axios.

Washington busca avanzar en el esfuerzo diplomático antes de las elecciones legislativas de noviembre. También busca tener nuevas pláticas con Rusia y Ucrania a finales de octubre.

El Kremlin ha insinuado que esa negociación trilateral podría reanudarse en octubre, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Trump dijo esta semana que esperaba dialogar por teléfono con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque no estaba claro si Ucrania estaría en esas discusiones.