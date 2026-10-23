EEUU llama a los cubanos a trabajar con la CIA para "crear un cambio positivo"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el viernes a los cubanos a entrar en contacto de forma "discreta" con los servicios de inteligencia estadounidenses.

Rubio formuló el llamado en momentos en que Washington busca forzar el fin del gobierno comunista de la isla.

"A quienes buscan crear un cambio positivo en Cuba: este es el momento", afirmó Rubio en las redes sociales.

"Ante la decepción por las promesas incumplidas, la corrupción y los privilegios de unos pocos, aprovechen esta oportunidad para lograr el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA", añadió.

Durante meses, el presidente Donald Trump y otros altos funcionarios estadounidenses han insinuado abiertamente una intervención militar o tomar el control de Cuba, al intensificar la presión económica, política y jurídica sobre el país.

En un mitin en Florida más temprano el viernes, Trump subrayó sus ambiciones de imponer un cambio de régimen en Cuba.

"Esos hermosos barcos (militares) pasarán frente a Cuba. Haremos que uno de ellos se detenga a unos 45 metros de la costa. Ellos levantarán las manos. Y luego enviaremos a Marco Rubio para que cierre el trato", afirmó.

En la última medida de Estados Unidos contra la cúpula cubana, la fiscalía del estado de Florida presentó esta semana cargos por asesinato contra el expresidente cubano Raúl Castro, en relación con el derribo de dos avionetas en 1996.