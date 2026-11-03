EEUU mediará en negociaciones entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi la próxima semana

Funcionarios de Ucrania, Rusia y Estados Unidos celebrarán la próxima semana una reunión trilateral en Abu Dabi en un intento por impulsar las negociaciones de paz, afirmó el lunes Steve Witkoff, enviado especial del presidente Donald Trump.

"Estados Unidos mediará en negociaciones de nivel técnico entre Ucrania y Rusia el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, avanzando la misión del presidente (Donald) Trump de poner fin a la guerra", escribió Witkoff en X.

Rusia había afirmado a finales de octubre estar dispuesta a reanudar las conversaciones de paz, estancadas desde principios de año.

El último encuentro trilateral entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense tuvo lugar a mediados de febrero en Ginebra, pero fracasaron porque ambos bandos mantuvieron sus respectivas condiciones.

"Las conversaciones versarán sobre los acuerdos de seguridad para la posguerra, la desescalada, los esfuerzos humanitarios y los próximos pasos hacia la paz", detalló Witkoff en la red social X.

Precisó asimismo que los negociadores estadounidenses viajarán esta semana a Bruselas para reunirse con "representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN, con el fin de tratar las garantías de seguridad para Ucrania".

Kiev informó el lunes que varios ataques rusos contra una escuela, donde se distribuía ayuda humanitaria, dejaron un saldo de al menos 26 muertos.

Estos ataques se producen en un contexto en el que Moscú ha reanudado los bombardeos en la región vecina de Jersón (sur), tras una inusual tregua local negociada para evacuar la ciudad de Oleshki, ocupada por las fuerzas rusas.