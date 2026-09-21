EEUU moviliza a sus aliados en el Ártico

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, insistió el lunes en la necesidad de invertir en el Ártico al reunirse con sus homólogos de siete países de la región, en vísperas de la firma de un acuerdo de seguridad sobre Groenlandia.

El encuentro, que tuvo lugar en Nueva York al margen de la Asamblea General de la ONU, reunió a los ministros de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, así como a representantes de las Islas Feroe y de Groenlandia.

"Los aliados coincidieron en que la seguridad en el Ártico requiere una inversión sostenida para proteger esta región vital y disuadir a los competidores estratégicos", dijo el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tommy Pigott, en un comunicado.

"Las conversaciones se centraron en asumir una mayor responsabilidad en la seguridad del Ártico mediante el desarrollo de capacidades militares y económicas soberanas, garantizando la seguridad de las inversiones y financiando infraestructuras críticas resilientes", añadió.

Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos firmarán el martes en la ONU un acuerdo sobre este territorio ártico, anunció la oficina de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

El texto, anunciado el viernes por el presidente estadounidense Donald Trump, aún no se ha publicado.

Pero "reconoce" la soberanía y la integridad territorial del Reino de Dinamarca, así como el derecho del pueblo groenlandés a la autodeterminación, reafirmó Frederiksen.

Según Washington, el acuerdo garantiza que China y Rusia no podrán instalar bases militares en Groenlandia ni llevar a cabo inversiones sensibles allí sin su consentimiento. También abre la vía a un refuerzo de la presencia militar estadounidense.

Las conversaciones del lunes también abordaron la cooperación entre Estados Unidos, Canadá y Finlandia sobre la formación de una flota de buques rompehielos.

En octubre, Estados Unidos anunció la compra de 11 rompehielos a Finlandia para la Guardia Costera estadounidense, que actualmente solo dispone de tres de estos buques, unidades envejecidas.

Europa necesita rompehielos para reforzar su presencia en el Ártico, declaró hace una semana la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas.

Rusia, China y Estados Unidos han intensificado su presencia en la región con miras a acceder a sus inmensos recursos naturales y desarrollar nuevas rutas marítimas a medida que el hielo se derrite como consecuencia del calentamiento global.