EEUU ordena a la Casa Blanca restablecer el acceso a CNN, Msnow y Politico

Un juez federal de Estados Unidos ordenó a la Casa Blanca "restablecer de inmediato" el acceso a los medios CNN, Msnow y Politico, vetados por el presidente Donald Trump, según una decisión publicada la madrugada del jueves.

Trump expulsó a los reporteros de esas empresas periodísticas de la residencia presidencial el viernes como castigo por difundir lo que calificó como "noticias falsas".

CNN, Msnow y Politico presentaron una demanda conjunta solicitando una orden de restricción temporal contra la prohibición, al argumentar que violó la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que defiende el derecho a la libertad de prensa.

El juez Timothy Kelly determinó que la revocación de las acreditaciones de prensa a esos medios "probablemente violó sus derechos constitucionales al debido proceso", según el fallo consultado por la Afp.

"La 'regla general' es que 'las personas deben recibir una notificación y tener la oportunidad de ser escuchadas antes de que el gobierno las prive' de un interés protegido constitucionalmente", escribió Kelly.

Los ataques de Trump contra los periodistas no son nuevos. El republicano lleva tiempo arremetiendo contra los medios que critican su gestión y califica a la prensa como "enemiga del pueblo".

El veto coincidió con un momento en que sus índices de aprobación están bajo mínimos y su Partido Republicano corre el riesgo de perder el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.