EEUU, países europeos y Ucrania discutirán "nuevas ideas" para acabar la guerra con Rusia

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump se reunirán el viernes en Miami con negociadores ucranianos y funcionarios europeos para debatir "nuevas ideas" para poner fin a la guerra con Rusia, dijeron a la AFP dos fuentes estadounidenses.

Steve Witkoff y Jared Kushner "analizarán nuevas ideas y propuestas que los negociadores estadounidenses comenzaron a elaborar con los rusos y los ucranianos durante su reciente visita a la región", señaló una fuente conocedora de las conversaciones.

La UE, el Reino Unido y la OTAN en su conjunto fueron invitados a las negociaciones, según esa fuente.

Las "nuevas ideas" se centran en "propuestas de garantías de seguridad para Ucrania" y un "proyecto de prosperidad para después de la guerra".