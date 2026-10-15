EEUU pausó por primera vez la extracción semanal de petróleo de su reserva estratégica

La reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos (SPR) se mantuvo sin cambios la semana pasada por primera vez desde que comenzó a utilizarse regularmente para mitigar los efectos del conflicto en Oriente Medio, de acuerdo con datos oficiales difundidos este jueves.

Durante el periodo de siete días que finalizó el 9 de octubre no se extrajo ni un solo barril de estas reservas, señaló la agencia de información energética de Estados Unidos (EIA).

Tras los primeros ataques llevados a cabo por Estados Unidos e Israel contra Irán, en febrero, Washington anunció la liberación gradual en el mercado de 172 millones de barriles de crudo, en un esfuerzo conjunto con los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) para compensar las perturbaciones derivadas del conflicto.

La puesta a disposición de este petróleo se realiza mediante licitaciones dirigidas a empresas del sector.

La primera fase, que abarcaba un total de 132 millones de barriles, se agotó por completo.

Según Argus Media, a principios de octubre se adjudicó un nuevo tramo de entre 20 y 25 millones de barriles, cuya mayor parte fue para el gigante ExxonMobil.

Sin embargo, la entrega efectiva de este petróleo podría llevar aún varias semanas.

Por otro lado, las reservas comerciales se desplomaron la semana pasada en 8,6 millones de barriles, reflejando una caída de las importaciones de 12% y un aumento en el volumen de crudo procesado por las refinerías estadounidenses.

La producción nacional disminuyó y se situó en su nivel más bajo desde principios de mayo, lo cual podría ser consecuencia de la paralización de algunas instalaciones ante la llegada del huracán Isaias, que azotó el sur de Estados Unidos la semana pasada.