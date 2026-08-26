EE.UU. pone pausa global a las citas para visas de inmigración

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo el miércoles que suspendía temporalmente todas las citas para visas de inmigración para realizar nuevas capacitaciones a los empleados de embajadas y consulados.

La suspensión no aplica para las visas emitidas para turismo, estudio, viajes de negocio o trabajo temporales.

Las citas existentes para tramitar visas de inmigración, que suelen consistir en una entrevista con un funcionario consular, se "ajustarán" de acuerdo con los tiempos de las capacitaciones, dijo un portavoz del Departamento de Estado a la AFP en un correo electrónico.

"Siempre que haya cambios en las citas para entrevistas de visa, las embajadas y los consulados comunican cualquier modificación directamente a los solicitantes de visa", dijo.

No se informó de una fecha para reiniciar las citas, pero un funcionario del Departamento de Estado hablando en condición de anonimato aseguró que podría tardarse varias semanas.

La capacitación se enfocará en la evaluación de solicitantes de visa que puedan ser una "carga pública (...) y que probablemente no lleguen a depender de los beneficios públicos estadounidenses reservados para estadounidenses calificados que se encuentran en situación de necesidad", según indicó el correo del portavoz.

Desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, el presidente Donald Trump inició una campaña en contra de la inmigración, con redadas a migrantes indocumentados y duras restricciones al ingreso al país.

La suspensión de las citas es la última movida de la administración Trump para frenar la llegada de extranjeros.

El martes, el Departamento de Estado anunció que planeaba revocar hasta 200.000 visas de turismo o negocios otorgadas a extranjeros que intentaron prolongar su estancia solicitando asilo.

Y a comienzos de este mes, el departamento dijo que se le había revocado la visa a cerca de 175.000 extranjeros desde enero de 2025, por motivos que iban desde delitos penales, incluidos conducir bajo los efectos del alcohol, hasta elogiar el asesinato del activista de derecha Charlie Kirk.

Pero algunas de las medidas de Trump han sido frenadas por la justicia estadounidense.

El viernes pasado, por ejemplo, un juez federal anuló la prohibición del gobierno sobre la concesión de visados a nacionales de 75 países que deseen establecerse en el país de forma indefinida.

Entre estos países se encontraban Afganistán, Brasil, Egipto, Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Tailandia y Yemen.